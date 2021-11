Come riportato dai media portoghesi il Benfica ha avanzato un'offerta ufficiale all'Athletic Bilbao per acquistare il giocatore classe '97 Unai Nunez, difensore centrale nel giro della nazionale di Luis Enrique. L'offerta pervenuta alla società basca è un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Contatti in corso tra le parti per trovare la definizione dell'accordo.