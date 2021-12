L'edizione odierna di Record apre con una bomba in prima pagina: il Benfica e Jorge Jesus potrebbero dirsi addio dopo sono un anno e mezzo dal suo ritorno alla guida delle Aquile, già allenate dal 2009 al 2015. Il tecnico avrebbe rivelato ad alcune persone a lui vicine di non sentirsi amato dai tifosi e potrebbe rescindere qualora il Benfica non dovesse vincere contro la Dinamo Kiev in Champions League. Nel frattempo il club si cautela: contattati per la sua successione Vieira e Bruno Macedo.