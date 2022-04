Darwin Nunez è uno degli attaccanti del momento. Il classe '99 del Benfica sta segnando partita dopo partita e più fa gol e più attira l'attenzione dei top club. Per l'uruguaiano c'è già la fila in vista dell'estate, ma i tre club più interessati sono il Manchester United, il Chelsea e il Psg, che l'avrebbe individuato come eventuale sostituto di Kylian Mbappé. Questo è quello che racconta il The Athletic, con il Bayern Monaco sullo sfondo in caso di addio di Lewandowski.