Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto OGGI, SABATO 9 MAGGIO, IN TV.





DIGITALE



CULTURA: Roberto Benigni i Dieci Comandamenti, ore 20.35, su Rai 1.



VARIETA': Ciao Darwin 8, ore 21.40, su Canale 5. Conduce Paolo Bonolis.



ANIMAZIONE: Richard missione Africa, ore 21.25, su Italia 1 - Un passero cresciuto in una famiglia di cicogne vuole dimostrare che può migrare in Africa.





SATELLITE



STORYTELLING: Di Canio Premier Special, ore 21.30, su Sky Sport Football - Paolo Di Canio racconta i più grandi bomber nella storia della Premier League: da Shearer e Fowler ad Aguero e Kane.



FILM: I cento passi, ore 21.15, su Sky Cinema Due - Biopic su Peppino Impastato: un giornalista sfida l'omertà per opporsi alla mafia.





INTERNET



CALCIO: Inter-Sampdoria 2004/2005, ore 22, su Inter tv (DAZN) - Martins, Vieri e Recoba firmano la pazza rimonta dei nerazzurri nei minuti di recupero a San Siro.