Tempi duri per Rafa Benitez all'Everton. Come se non bastassero le difficoltà della squadra a fare risultati - reduce da 3 ko consecutivi - la dirigenza dei Toffees ha parzialmente frustrato le ambizioni dell'allenatore spagnolo in vista del mercato di gennaio. Benitez aveva indicato in Donny van de Beek del Manchester United, Isco del Real Madrid e Idrissu Baba del Maiorca i rinforzi necessari, ma per il Daily Mail la società lo ha informato che, senza cessioni significative, non sarà possibile sostenere investimenti importanti a gennaio.