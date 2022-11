Il tecnico spagnolo Rafa Benitez parla a margine della tavola rotonda "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?", organizzata dalla Juventus. Su un eventuale ritorno in Italia, l'ex allenatore di Inter e Napoli dice: "Se mi piacerebbe? Sì, mi piacerebbe lavorare in una squadra che può competere per qualcosa. La difficoltà è questa: se vai in una squadra e non hai i soldi per competere con la squadra devi avere la società giusta, il progetto giusto, la mentalità giusta e devi usare la tua esperienza per migliorare quello che hai".