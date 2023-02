Lunga intervista concessa a Sky Sport da Rafael, ex allenatore difra le altre in cui ha parlato della nostalgia per la Serie A, delle sfide con il Milan di Ancelotti in finale di Champions League fra Atene e Istanbul e del Napoli di Spalletti che può vincere tutto."Spalletti è un allenatore con esperienza, vince e lo fa bene. In una città dove il calcio è molto sentito lo sta facendo benissimo. Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lui mi ha detto: 'No, non parliamone per scaramanzia'. Ma alla fine credo che andrà così"La Champions? La squadra è forte, hanno tanta fiducia, credo che possano fare un buon percorso. Non so dove potranno arrivare, ma hanno capacità, qualità e un allenatore con esperienza. Quindi credo possa arrivare fino in fondo"."Osimhen mi ricorda Torres. Un giocatore molto veloce e forte di testa. Ma quando parliamo del Napoli non è giusto parlare di un singolo calciatore, è un gran lavoro di squadra quello degli azzurri".“Mi piace tantissimo il vostro Paese, ho tanti ricordi tra Napoli e Inter, dove ho vinto dei titoli. C'è un ambiente calcistico simile a quello spagnolo, tutti i giornalisti sono esperti di calcio e possono farti domande pericolose. Mi manca quel tipo di ambiente"."Quando lo incontro a Nyon per le riunioni degli allenatori Uefa se io parlo di Istanbul, lui parla di Atene".