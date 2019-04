Rafa Benitez, allenatore del Newcastle, si è espresso in maniera decisa sulle necessità di mercato del suo club dopo la sconfitta per 2-0 patita ieri sul campo dell'Arsenal. I Magpies sono 14esimi in Premier League e hanno il quarto peggior attacco del campionato. Ecco cos'ha detto il tecnico spagnolo: "Parliamo da tutta la stagione del reparto offensivo... per quella zona di campo bisogna spendere minimo 40 milioni di sterline (circa 46,5 milioni di euro), ma anche 50 o 75".



Come riporta il Daily Mirror, il Newcastle avrebbe pronto per Benitez un rinnovo contrattuale da 15 milioni di sterline a stagione. Ma lui aspetta di avere maggiori garanzie sul futuro e la statura della squadra.