Ben oltre la fisicità e la predisposizione a recuperare un numero industriali di palloni nelle giornate più ispirate di Kessie, ben più importante del dinamismo e dell’energia che Sandro Tonali ha saputo mettere senza soluzione di continuità in questa prima parte di stagione., messo a duro prova nel percorso in Champions League conclusosi con la sconfitta col Liverpool di martedì scorso.- La formazione rossonera è cresciuta nell’ultimo anno e mezzo coltivando una proposta di calcio spiccatamente offensiva e di chiara vocazione europea, in cuiIl prossimo passo della società sarà proprio quello di mettere Maldini e Massara nelle condizioni di individuare calciatori che in determinati ruoli favoriscano il salto di qualità. Fino ad allora,, una prima pressione particolarmente efficace. Contro il Liverpool B schierato martedì sera da Klopp si è avuta proprio questa sensazione, l’incapacità di aggirare l’ostacolo posto dai Reds mettendo in mostra un tasso tecnico degno del livello della Champions., nell'ottica delle rotazioni per preservare le condizioni fisiche dei giocatori più importanti,- A dimostrazione dell’importanza dell’algerino nei piani del club,E ad ulteriore conferma di come Maldini e Massara abbiano evidenziato la zona specifica nella quale intervenire anche sul mercato,- anticipata di un anno col Bordeaux -. Per fare un altro step di crescita, alla squadra di Pioli servono altri Bennacer.