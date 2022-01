Dentro o fuori. ​L'Algeria di Ismaël Bennacer, campione d'Africa in carica, è appeso a un filo,. La situazione di classifica, dopo due partite, è preoccupante, pareggio all'esordio senza gol contro la Sierra Leone di Fabianski Kamara , sconfitta nelle seconda giornata contro la Guinea Equatoriale, Le Fennecs hanno un solo punto e. Uno scenario quasi impensabile, per una squadra che fino al ko contro la Nazionale dei Fulmini arrivava da 35 partite senza sconfitta e aveva messo nel mirino il record dell'Italia di Mancini a 37.Domani alle 17 saranno in molti a guardare il match, anche Pioli, che potrebbe ritrovare Bennacer prima del previsto.. ll protocollo varato per i calciatori che partecipano alla Coppa d’Africacome accade per chi proviene normalmente dai paesi classificati nella fascia E dal nostro governo, ma sarà semplicemente soggetto a un monitoraggio più rigido da parte del club a livello di controlli anti covid 19.Kessie contro Bennacer, ne resterà soltanto uno. O forse no, c'è infatti la possibilità che entrambi vadano agli ottavi.In questo caso e in attesa delle partite di oggi che potrebbero cambiare quanto scritto, la squadra allenata di ​Patrice Beaumelle. Scenari cervellotici, che troveranno risposte domani intorno alle 19.