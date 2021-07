Un nuovo test tra le mura di casa del centro sportivo di Milanello, per testare la crescita della condizione fisica e consolidare i propri meccanismi, ma ancheNelche si appresta a sfidare il Modena, nella seconda amichevole del propri pre-campionato,Determinato a recuperare il terreno perduto nella passata sfortunata stagione, per i troppi infortuni, e riappropriarsi di un ruolo centrale nelle dinamiche di gioco. Soprattutto ora che Franck Kessie è lontano migliaia di chilometri, impegnato in Giappone con la sua Costa d'Avorio.che, dopo una Coppa d'Africa vinta da protagonista come miglior giocatore della manifestazione e una prima stagione in rossonero partita in sordina e poi diventata sempre più convincente, è chiamato al riscatto. La coppia non scoppia, anzi:, in particolare dalla ripresa dell'attività post-pandemia nell'estate 2020 fino al mese di novembre (quando l'ex Empoli si è procurato a Napoli il primo di una lunga serie di infortuni muscolari),Pronto a rituffarsi in una stagione che lo dovrà vedere nuovamente in prima fila in campionato e sul prestigioco palcoscenico della Champions League dopo una lunga attesa.acquistato per poco più di 15 milioni di euro nell'estate 2019 e- Nell'ultimo estenuante campionato che ha riportato il Milan tra le grandi della Serie A, si sono intraviste solamente tracce, attimi di quel calciatore che ha provocato emozioni forti ai propri tifosi, anche una legittima paura per il rischio di vederlo partire per approdare in una big europea. Del resto,(e sulla quale il club vorrebbe riaggiornarsi per il futuro)nato ad Arles, in Francia.. Un valore economico e tecnico da riconquistare principalmente sul campo perché, in attesa di Kessie, in casa Milan questa non può che essere l'estate di Bennacer.