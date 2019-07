Con gli occhi pieni di speranza, orgoglio ed emozione, ha esultato al rigore di Ounas, nei quarti di finale di Coppa d'Africa tra la sua Algeria e la Costa d'Avorio. Inquadrato dalle telecamere, ha incitato da lontano il compagno, quasi posseduto, con la bocca spalancata e occhi commossi. Ismael Bennacer ha fatto il suo, anche oggi, per la sua nazionale; mentre dall'altra parte del mondo la trattativa per vestire la maglia del Milan andava avanti.



CONTATTI CONTINUI - Dopo aver raggiunto l'accordo con l'Empoli, Boban, Maldini e Massara stanno lavorando per raggiungere quello con gli agenti del numero 10 del club toscano. Nella giornata odierna ci sono stati dei contatti continui tra le parti, dai quali è stato ribadito un concetto: Bennacer vuole vestire la maglia del Milan. Lo ha fatto capire tramite social congratulandosi col suo ex compagno Krunic, lo ha ribadito tramite i suoi agenti.



OTTIMISMO - C'è cauto ottimismo, quindi, per l'esito dell'operazione. Affare da 16 milioni di euro, più bonus, con l'Empoli, col presidente Corsi che ha dato la sua benedizione all'affare; contratto quinquennale, con ingaggio tra 1,2 e 1,5 per il classe '97. Che vuole il Milan. E anche la Coppa d'Africa, dove ora lo aspetta la Nigeria. Da affrontare con quegli occhi: pieni di speranza, orgoglio ed emozione.