Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport della stagione appena conclusa e del suo futuro: "È incredibile per me vincere il secondo scudetto con la Juve. Questo è l'obiettivo che ogni giocatore si pone quando si trova in un club così, a me è successo per due anni consecutivi e lo vivo con un'allegria immensa. Me lo godo insieme alla famiglia e ai compagni, come voglio godermi queste ultime giornate che mancano".



SUL FUTURO - "Fosse per me resterei qui a vita. La Juve è un club incredibile, mi ha dato l'opportunità di venire a giocare in Italia. Sono incredibili anche le presenze che ho fatto. Non abbiamo ancora parlato di rinnovo, a me piacerebbe molto ma ho ancora tre anni di contratto e mi godo le opportunità passo dopo passo".



SULLA CHAMPIONS - "L'eliminazione è stata un duro colpo, ma questo non deve togliere importanza allo scudetto, che secondo me è più difficile della Champions visto che in campionato si gioca ogni settimana. La Champions è stata una delusione, ma si gioca ogni anno e avremo la possibilità di rifarci".



SULL'INTER - "Dobbiamo affrontare l'Inter con lo stesso spirito avuto finora. Lo scudetto è già nostro, ma dobbiamo dimostrare perché lo abbiamo vinto. Mancano sei partite e vogliamo conquistare più punti possibile. A San Siro mi aspetto una Juve aggressiva, che tiene tanto la palla e fa gol, ma sono gare particolari".