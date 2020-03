Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha lanciato una dura critica al connazionale Olivier Giroud, centravanti del Chelsea, durante una diretta Instagram con i propri fan: "Non si possono confondere un'auto da Formula 1 e una da kart. Lui gioca con la Francia solo perchè è assistito da giocatori come Mbappé e Griezmann, il suo modo di giocare non piace a tutti".