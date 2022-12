C’est l’heure… tous ensemble Vamonos Allez les Bleus pic.twitter.com/7TXiEHxNUo — Karim Benzema (@Benzema) December 18, 2022

Traè rottura totale. E stavolta, per l’attaccante del, l’addio alla nazionale francese potrebbe essere definitivo. Come riportato da L'Equipe. Ilin carica avrebbe voluto che il ct dei Bleus gli chiedesse di restare in Qatar nonostante l'infortunio, così da avere la chance di disputare qualche minuto nella rassegna.La Francia ha conquistato alla fine la chance di vincere la seconda coppa del Mondo consecutiva, manon ha tenuto in gruppo Benzema. L’attaccante dei Blancos, al ritorno in Spagna, ha così chiuso anche i contatti con lo staff della nazionale, declinando l’invito del presidentedi raggiungere la squadra per l’ultimo atto contro. Intanto,ha twittato il suo "in bocca al lupo" ai compagni di squadra. Mossa tattica?