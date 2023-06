Nelle ultime ore Karim Benzema è al centro di tante voci di mercato. In scadenza con il Real Madrid nel 2024, il francese è stato dato dai più prossimo ad approdare in Arabia Saudita per cominciare una nuova avventura già nella prossima estate. Carlo Ancelotti, però tecnico dei Blancos, sembra non avere dubbi: "Ha ancora un anno di contratto, resterà. Leggende del club come lui devono chiudere la carriera al Real Madrid. Internet non è la verità".