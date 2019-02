Notte da incubo per l’attaccante del Real Madrid Karim Benzema, infatti come riportato da el Chiringuito, mentre il francese era in campo al Bernabeu per disputare il Clasico contro il Barcellona, perso poi 0-3. Alcuni ladri hanno fatto irruzione in casa sua e facendo piazza pulita, ad ora non si conosce ancora l’ammontare della refurtiva.



Non è la prima volta che in questo periodo un giocatore della Liga subisce un furto, infatti nei giorni scorsi la stessa sorte è toccata al neoacquisto del Barcellona Kevin-Prince Boateng.