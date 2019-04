L'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema ha parlato degli obiettivi futuri, suoi e del Real Madrid.



ATTACCO - "Attacco? No, non mi sento solo. Ho bisogno dei miei compagni di squadra, perché hanno bisogno di me. È stata una stagione difficile per tutti, noi vogliamo ancora titoli".



RESTO - "Resterò a Madrid. Sono nel miglior club del mondo. Giochiamo al Real e dobbiamo vincere ancora, ma a volte le cose cambiano nel calcio e quest'anno è stato difficile. Oggi giochiamo con un sistema che mi mette in nuove condizioni, non ho bisogno di scendere per andare a prendere la palla".



ZIDANE - "Ritorno? Significa un sacco di cose. Siamo tutti molto felici, non solo io. Anche i tifosi, perché è un grande allenatore".



VARANE - "Non mi ha detto che voleva andarsene. Molte persone parlano ma lui sta bene, è concentrato e vuole continuare a Madrid".