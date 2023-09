Oranon dovrà più temere l’euforia dell’ambiente. E’ svanita subito nei 100 minuti di Reggio Emilia ed è diventata avvilimento. Certo, ci vuole equilibrio nei giudizi, ma. Mettiamoci anche il, con un gioco bello, tutto d’attacco, con unae soprattutto con quel fenomeno di Berardi, ma. Ha preso quattro gol, ha perso la prima partita di questo campionato e ha salutato il sogno di tornare in testa alla classifica dopo 1.146 giorni. Ha sempre rincorso il risultato, per due volte l’ha raggiunto, seppure a fatica, ma alla fine è crollata come una squadretta.Otto minuti, tre conclusioni della Juve, un avvio dei bianconeri che ha ricordato quello di Udine: pressing alto, attacco al primo portatore di palla, ritmo sostenuto e soprattutto Chiesa ispirato. Per sfortuna di Allegri, però, non valeva lo stesso discorso per il suo portiere che ha preso gol al primo tiro in porta del Sassuolo, un tiro improvviso, un po’ strano, di, ma la sorpresa diera esagerata, il polacco ci ha messo le mani aperte e la palla è sgusciata in rete.. La Juve non si è scoraggiata e ha ripreso ad attaccare sfruttando la vena di Chiesa. Che 9 minuti dopo la rete di Laurienté ha piazzato un cross velenosissimo sul secondo palo doveha anticipatoe infilato la sua porta.C’era un bel ritmo in campo, i due attacchi avevano spesso la meglio sulle difese, tantoché al 45' si contava un totale di 18 tiri equamente divisi, però quelli della Juve erano imprecisi, nessuno nello specchio della porta. Con tanta velocità gli errori tecnici non si contavano. Vina, per esempio, ha sbagliato una lunga serie di appoggi e di lanci (crescerà e non poco nella ripresa), macon la conclusione al volo sul palo lontano. Gol bello davvero e stavolta senza colpe di Szczesny.. Il Sassuolo era già stato pericoloso due volte prima del 2-1, con lo stesso Berardi e con un colpo di testa schiacciato di Tressoldi, con paratona (e parziale riscatto, in attesa del secondo errore) del portiere polacco.Allacontinuava a mancare precisione. Attaccava benino a destra con McKennie, molto meno a sinistra con Kostic, ma diventava. Vlahovic ha avuto qualche mezza occasione, ma aveva troppa voglia di segnare, era troppo concentrato su se stesso e non ha mai trovato la porta. Sull’altro fronte, alla doppia regìa di Boloca ed Henrique era concessa molta libertà (Rabiot non pervenuto), peraltro ben sfruttata come in occasione del 2-1. Ma anche quando era in possesso di palla, nella Juve non c’era qualità. Allegri ha fatto due cambi all’intervallo,e Iling-Junior al posto di Miretti e Kostic, i due juventini più in ombra dei primi 45 minuti. Dionisi ha tolto invece Tressoldi, a rischio giallo, per far entrare Viti.- Anche il secondo tempo è stato divertente, ma nella prima parte solo per merito della squadra di Dionisi che in quei venti minuti. Che qualche minuto prima era stato incredibilmente graziato dall’arbitro Colombo:. La Juve ha sbandato in difesa fin quando anche Vlahovic ha sbagliato una palla-gol, ma se il suo tiro fosse entrato sarebbe stato materiale per il var, forse il serbo era in fuorigioco. Forse. In ogni caso Allegri lo ha tolto, per far entrare Kean, e stava per compiere la stessa operazione conper mettere dentro Milik. Invece, per fortuna sua e dell’allenatore, Federico è rimasto ancora un po’ in campo e con una- Mancava un quarto d’ora alla fine e. Il Sassuolo è una squadra che ama il gioco, come del resto il suo allenatore, e non ha smesso di farlo nemmeno dopo il nuovo pareggio bianconero. E’ così che è arrivato al terzo gol,. Per il polacco non una papera come il primo gol ma un. La squadra di Allegri si è accartocciata e. Contropiede micidiale al terzo minuto di recupero, traversa piena di Defrel appena entrato con leggera deviazione di Szczesny e palla rimbalzata sulla riga. Non era finita.Così, lentamente, beffardamente, la palla è entrata mentre Szczesny la seguiva sconsolato con lo sguardo. Una giusta, bella, meritata vittoria per il Sassuolo,