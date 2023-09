Come chi lascia un partner per troppo amore. Un accanimento che si fa sempre più pesante nel corso degli anni. Nel 2-1 con cui ilha rimontato i nerazzurri, facendo registrare loro la prima sconfitta stagionale, c’è tanto del calabrese. C’è l’assist perma c’è soprattutto ildecisivo ai fini dei tre punti. Berardi è di fatti ladell’Inter, cui ha rifilato(nessuno in attività ha fatto meglio di lui). Ma, anche quando si tratta di segnare al, lui non si è mai tirato indietro.un cecchino.- Anche in quella che pareva la stagione iniziata peggio della sua esperienza al, Berardi si è fatto beffe di voci, rumors e trattative e, una volta appurata la permanenza in neroverde, è tornato a, con assist e passaggi illuminanti a condire il tutto. E dopo aver saltato le prime due per gli ormai noti 'mal di pancia' e le dichiarazioni incerte sul futuro durante la presentazione della stagione 2023/24.e quello che più stupisce è lacon cui lo faccia da anni ormai. Non si tratta di un exploit ma di una costante crescita, un’affermazione inesorabile.: 14 gol, poi 17, quindi 15 per finire con i 12 della passata annata. Sono ormaii goal segnati in Serie A:Un campione che il primo agosto varcherà la soglia deie che ha. Un paradosso.- Tutti ormai sanno cosa sa fare il 10 del Sassuolo, nessuno però riesce mai a fermarlo. Lo sconfitto, a fine partita, si è espresso così: “Il gol di Berardi è unae gli vanno fatti i complimenti, ma”. Lo stesso allenatore è stato pizzicato dalle telecamere mentre reagiva, dopo il 2-1, urlando:”. Questa sensazione di ineluttabilità circonda sempre più spesso Berardi in quello che ormai è diventato il ‘suo gol’. “Ha fatto una rete pazzesca, nonostante conoscano la sua giocata in stile. È tornato quasi indietro per avere la traiettoria di tiro”, ha detto invecetra l’estasiato e il sorpreso. Gli allenatori insomma lo amano e, c’è da scommetterci, anchelo prenderà presto sotto la sua ala, dopo avergli fatto saltare le prime partite della sua nuova gestione in Nazionale.– Berardi non è solo protagonista di questa Serie A ma sarà anche, come succede da anni e come succederà già da gennaio. La corte dellainfatti non accenna ad arrestarsi.. Qualche settimana fa, Giuntoli non aveva affondato il colpo per lee i limiti alle spese imposti dai conti in rosso del club. I bianconeri ci hanno pensato, ci hanno provato ma non demorderanno. Ad ammettere l’esistenza di un interesse, è stato lo stesso ad del Sassuolo. “A Torino volevano il giocatore, ma non c'è stata una trattativa vera e propria, noi avevamo solo dato una scadenza, il 17 agosto, per chiudere l'accordo e per trovare un sostituto.Una riapertura a gennaio? Mai escluderlo, magari arriveranno proposte più importanti”, ha ammesso. Dopo gli abboccamenti passati cone la, Berardi vuole una big.Tra qualche mese, le due intenzioni potrebbero arrivare a combaciare.