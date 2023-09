. L’, che era l’unica squadra a punteggio pieno dopo cinque partite vinte,. Un autentico suicidio, perchéaveva portato in vantaggio i nerazzurri alla fine del primo tempo, ma alla fine un verdetto giustissimo perchéche aveva subito soltanto un gol (di Leao) in cinque giornate e stavolta ne incassa due in un colpo solo che potevano essere anche di più. Perché è vero che Sommer è responsabile per il pareggio di Bajrami, ma è altrettanto vero che prima e dopo nega altri gol allo scatenato Sassuolo.. Con l’unica certezza che dopo sei giornate tutto può ancora succedere, nella lunga volata per la seconda stella delle due milanesi e per lo scudetto di tutte le altre concorrenti, a cominciare dalla Juventus e dal Napoli che si sono riavvicinati alla ex capolista solitaria. E con un dato che fa riflettere, perché. Una coincidenza che fa pensare a una legittima stanchezza, ancora più preoccupante visto che Arnautovic rimarrà fermo a lungo.- Inzaghi ripresenta l’Inter con gli undici titolarissimi e l’intesa tra i “vecchi” e l’unico nuovo acquisto Thuram, a parte il portiere Sommer, sembra il primo requisito per giocare con grande sicurezza.. E’ il segnale che fa ben sperare i tifosi nerazzurri, ma la spinta di Barella al centro, le incursioni di Dimarco a sinistra e il grande movimento di Lautaro, che si butta su tutti i palloni, non bastano per trovare il varco giusto. Tanta velocità frutta pericoli in continuazione, paradossalmente però senza un tiro nello specchio della porta. La colpa è della troppa frenesia dell’Inter, frenata proprio dalla grande voglia di segnare, ma non bisogna sottovalutare il merito del Sassuolo che chiude tutti gli spazi, soprattutto con i due centrali Erlic e Viti bravissimi ad anticipare Lautaro e Thuram.- Per nulla disposta a piegarsi alla superiorità tecnica e agonistica dell’Inter, la squadra di Dionisi è abilissima a sfruttare gli spazi concessi dai nerazzurri e così Darmian è costretto a fermare pericolosamente in scivolata l’ex nerazzurro, in maniera regolare però come conferma il Var dopo qualche attimo di attesa. Non si tratta di un pericolo isolato perché Sommer deve intervenire due volte per deviare altrettante conclusioni di Tojan e Bajrami. E’ la prova che il Sassuolo apparentemente soffre, ma in realtà punge più dell’Inter.- L’Inter si avvicina all’intervallo senza gol, ma improvvisamente al primo vero tiro nello specchio della porta trova l’1-0. Dopo la conclusione vincente di Dimarco a Empoli, stavolta è l’altro esterno,, a firmare dalla destra la rete del vantaggio con un gran sinistro imparabile per Consigli. Subito dopo, però, ci vuole ancora un grande intervento di Sommer per negare il gol a Bajrami, bravo a raccogliere un azzardato passaggio arretrato di Calhanoglu.- Trovato il vantaggio, malgrado i troppi rischi, l’Inter non riesce a capitalizzarlo perché il Sassuolo riparte all’inizio della ripresa con la voglia matta di pareggiare. E non ci mette tanto la squadra di Dionisi,- Colpita duramente, ma anche giustamente, perché Bastoni e Dimarco non dovevano concedere tanta libertà a Berardi, l’Inter accusa il colpo e allora Inzaghi fa addirittura quattro cambi per gli ultimi 20’ abbondanti. E’ un’autentica rivoluzione che riguarda tutti i reparti, perchérileva Bastoni nel terzetto difensivo con lo spostamento di Acerbi a sinistra, davanti al quale c’èe non più Dimarco, mentresostituisce Mkhitaryan in mezzo al campo, conin attacco al posto di Thuram.perché l’Inter si getta disordinatamente, e nervosamente, all’attacco senza creare autentiche occasioni da gol e anzi concedendo altri spazi al Sassuolo, tanto è vero che Sommer nega la rete del 3-1 a Laurienté, alzando la sua conclusione sopra la traversa. Ci sarebbero ancora 6 lunghissimi minuti di recupero,