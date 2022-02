Tre colpi esterni, contro Juventus, Milan e Inter. Il Sassuolo espugna il Meazza e si riscopre grande, grazie ai gol di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, obiettivi nerazzurri, e alle giocare di Domenico Berardi, sempre più leader e orami pronto al grande salto. L'esterno calabrese ha giocato una partita sontuosa, ricamata dal passaggio decisivo per Rapadori che ha aperto lo score, che l'ha fatto a salire a quota 10 gol e 10 assist in campionato, numeri impressionanti che lo rendono l'unico giocatore in doppia cifra sia di gol che di assist in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.



LA VERITA' SUL MILAN - Ormai è solo una questione di tempo, Berardi a fine anno lascerà il Mapei Stadium per fare un meritato step nella sua carriera. Ci era andato vicino la scorsa estate, dopo un Europeo da protagonista, ma sul più bello la trattativa con la Fiorentina si è arenata. Con Carnevali c'è una promessa, se tornerà a bussare una big verrà lasciato libero di andare. Il nome di Berardi è da tempo sul taccuino del Milan, al quale ha segnato i 10 gol in carriera (la vittima preferita in Serie A dell'ala calabrese), un eventuale tentativo è legato alle richieste che farà il club della Mapei: 30 milioni di euro, infatti, sono considerati troppi dalle parti di via Aldo Rossi.