Nicolò Zaniolo non è incedibile per la Roma, anzi: è sul mercato e con l'offerta giusta può partire già nel corso della prossima estate. Tra i suoi possibili sostituti, oltre al norvegese Solbakken del Bodo/Glimt, c'è un altro nazionale italiano: Domenico Berardi del Sassuolo, che piace anche alla Juventus come alternativa ad Angel Di Maria.



Nei giorni scorsi, su calciomercato.com abbiamo rivolto ai nostri lettori questa domanda:



Roma su Berardi se parte Zaniolo: chi è più forte?



AL SONDAGGIO, come di consueto, avete partecipato in tanti, con questo RISULTATO:



BERARDI - 37.7% - 1227 voti



ZANIOLO - 62.3% - 2030 voti