Berardi out, Dionisi guarda avanti: 'Non cambia le sorti'. E su Doig...

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza.



BERARDI - L'assenza di Berardi, operato al menisco: "Non è che un solo giocatore cambia le sorti di una squadra. Dobbiamo convincerci che è un'opportunità. Ovvio che nessuno avrebbe voluto rinunciare a lui, è già successo per un periodo più lungo l'anno scorso, la squadra si era compattata. È normale che con lui si fanno delle cose e senza di lui altre, ma abbiamo un giocatore importante in quel ruolo, Castillejo, che ha giocato poco ma è un giocatore forte. Non dobbiamo pensare a chi non c'è altrimenti è solo un alibi".



DOIG - su Doig: "Un ragazzo giusto e domani giocherà - si legge usu TMW -. In questa squadra farà bene, normale che è arrivato con le sue conoscenze, ma non è che possiamo pensare che non sbaglierà mai o risolverà tutti i nostri problemi, perché è un 2002 che arriva da ultimo e giocherà. Sono contento del suo arrivo. Boloca ed Erlic saranno a disposizione. Per dei problemini la loro settimana non è stata completa, tant'è che non hanno giocato in amichevole, ma ieri hanno fatto l'allenamento e domani saranno a disposizione, poi vedremo se dall'inizio o se durante, fa la differenza la testa e anche le gambe".



MERCATO - Infine, sul mercato: "Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Non è né il momento, né la sede, e non siete le persone giuste con le quali parlate. Ha parlato l'a.d. e se ho qualcosa da condividere le condivido con loro, fermo restando che ci sono le volontà e le possibilità, ma se ho qualcosa da dire lo dico a loro".