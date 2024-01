Il Sassuolo perde Berardi: infortunio al ginocchio, si opera oggi

Il Sassuolo perde Domenico Berardi per infortunio. L'attaccante italiano si è fermato nell'allenamento di ieri, riportando un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Questa mattina il Nazionale classe 1994 è stato sottoposto a degli accertamenti, che hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Già oggi il calciatore si sottoporrà a un intervento chirurgico.



LA SITUAZIONE - La squadra allenata da Dionisi, quindicesima in classifica con 19 punti a +2 sulla zona retrocessione, gioca domenica pomeriggio sul campo del Monza in Serie A. Al posto di Berardi può giocare lo spagnolo Samuel Castillejo, ex Milan.