Una dichiarazione forte quella dell'attaccante e capitano del Sassuolo Domenico Berardi in merito al proprio futuro, in occasione della presentazione ufficiale della squadra per la stagione 2023/2024: "È da tanti anni che sono qua e sentire questo calore mi rende orgoglioso. Speriamo quest'anno di partire meglio rispetto a quello passato. Abbiamo fatto un gran girone di ritorno ed è da lì che dobbiamo ripartire. Ci sono tanti giovani ma sono sicuro che faremo bene... se sarò qui, perché non lo so se resterò", Su di lui c'era il forte interessamento della Lazio, oltre a qualche sondaggio da parte del Napoli e del Milan.