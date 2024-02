Come giocherà il nuovo Sassuolo di Ballardini: il modulo, Berardi e un rientro in difesa

Altro giro, altro allenatore. Dopo Dionisi e Bigica, il Sassuolo stringe per Davide Ballardini. I neroverdi stanno chiudendo per l'arrivo dell'allenatore romagnolo sulla panchina del Mapei Stadium, pronto ad accettare l'ennesima missione salvezza. Berardi e compagni stanno vivendo una stagione da incubo. Gli emilani sono 18esimi, terzultimi, con 20 punti in 26 gare ma appaiati a Cagliari e Verona con solo la Salernitana più staccata in classifica, a -7. Un ruolino di marcia preoccupante che recita 5 vittorie (di cui 2 addirittura con Inter e Juve), altrettanti pareggi e 16 sconfitte.



LA SCELTA - La dirigenza ha deciso quindi per un nuovo cambio e si è affidata all'usato sicuro. Ballardini dovrà prima trovare un accordo con la Cremonese, club con cui è ancora sotto contratto, e poi potrà dire sì al Sassuolo. Ma come giocherebbe la sua squadra? Proviamo a ipotizzare la nuova creatura dell'ex allenatore di Lazio e Genoa.



IL PROFILO - Sacchiano convinto fin dagli esordi, le formazioni di Ballardini si sono spesso schierate con una difesa a 4 e un trequartista come punta del rombo di centrocampo. Nelle ultime avventure però il tecnico si è sempre più spesso affidato al 3-5-2, a testimonianza della duttilità del suo calcio e di come si modelli sul materiale umano che gli viene messo a sua disposizione.



MODULO - Per questo motivo c'è da credere che al Sassuolo dovrebbe optare per proseguire sulla scia del 4-2-3-1, modulo ormai storico del club che lo utilizza con continuità da anni. Restano comunque vive le declinazioni di questo schieramento che tendono più al 4-3-1-2 o al 4-3-2-1.



LA STELLA - Per fortuna del prossimo nuovo allenatore dei neroverdi, Domenico Berardi è sulla via del recupero. Il capitano e bomber della squadra tornerà a disposizione - dopo un mese e mezzo ai box - già dalla prossima gara, lo scontro diretto con l'Hellas Verona. Berardi siedeva già in panchina con i Napoli ma, visto anche il risultato, non è stato rischiato. Starà a lui e a Pinamonti risollevare le sorti di una formazioni in grossa crisi che però potrebbe presto ritrovare anche Marash Kumbulla, tornato arruolabile in settimana e destinato a prendersi la titolarità in difesa.



Questo la probabile formazione tipo del nuovo Sassuolo di Ballardini



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic. Kumbulla/Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.