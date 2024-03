Sassuolo, brutto infortunio per Berardi: esce dal campo in lacrime, Europeo a rischio

Redazione CM

Brutte notizie per il Sassuolo quelle che giungono dal campo del Bentegodi dove i neroverdi affrontano il Verona. Non solo il momento difficile in termini di risultati, ora anche gli infortuni giungono a complicare il finale di stagione della squadra di Ballardini. L'infortunio in questione è quello di Domenico Berardi, uscito molto dolorante dal campo.



L'INFORTUNIO - Nello stoppare la palla, al minuto 58 del match, Berardi prova ad accennare la corsa, ma sente subito tirare nella zona bassa del polpaccio destro, gettandosi a terra dolorante e sbracciando per chiamare l'intervento dello staff medico. Le prime impressioni dal campo fanno immaginare il peggio, con un possibile interessamento del tendine d'Achille. Berardi è poi uscito dal campo in lacrime, sostenuto dallo staff neroverde, senza riuscire nemmeno ad appoggiare il piede. Al suo posto, spazio a Samu Castillejo. Una bruttissima notizia per il Sassuolo, ma anche per l'Italia che rischia di perdere l'esterno d'attacco per i prossimi Europei, al via dal 14 giugno.