Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, a Betfair ha parlato del possibile approdo in Inghilterra di Mario Mandzukic: "Il Manchester ha giovani di talento, ma credo abbia bisogno anche di uno come lui. È davvero forte, anche se non ha mai giocato in Premier League, credo possa aver un impatto simile a quello di Zlatan Ibrahimovic, che arrivò in Inghilterra a 34 anni e non ha avuto problemi. Il fatto che abbia quasi la stessa età, credo sia positivo".