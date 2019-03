Dimitar Berbatov, ex attaccante bulgaro di caratura internazionale e attualmente ambasciatore di una nota azienda di scommesse, si è espresso sulla situazione del Real Madrid.



Queste le sue parole riportate da AS:



"Mi piacerebbe moltissimo vedere di nuovo Mourinho in prima linea al Real Madrid. So che se n'è andato in maniera un po' turbolenta, ma si guadagnerà il rispetto dello spogliatoio. Se andasse lì, rimetterebbe le cose a posto: è un allenatore che sa come vincere, e anche oggi vincere è l'unica cosa che conta per il Real. Dopo l'1-4 con l'Ajax e le due sconfitte di fila contro il Barcellona, è ovvio che non ci sia scampo per Solari.



Dopo aver vinto 3 Champions consecutive, forse c'è stato un calo motivazionale. Penso che al Real Madrid serva uno scossone. Sulla carta è uno squadrone, ma per qualche motivo non funziona nulla.



Pochettino? Anche lui è nel mirino del Real. Se quest'estate chiamano il Tottenham presentando un'offerta congrua, sarà difficile dire di no.



Sicuramente, sarà un'estate interessante. Il Real Madrid farà spese pazze, tuttavia non credo che esse coinvolgeranno Neymar o Mbappé. Avete idea di quanto costino? Minimo 250 milioni, uno scempio!".