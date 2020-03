Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di un interesse dell'Athletic Bilbao per Alejandro Berenguer. L'esterno del Torino era già stato seguito in passato dalla società basca ma la trattativa non è mai realmente decollata. Gli scenari potrebbero però cambiare la prossima estate.



Nell'ottica della rivoluzione che il Torino metterà in atto la prossima estate, anche Berenguer potrebbe essere ceduto: la richiesta del presidente Urbano Cairo per il cartellino del suo esterno è di 10 milioni di euro.