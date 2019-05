Giuseppe Bergomi, storico capitano dell'Inter è intervenuto s SportNews.eu per commentare la qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League: "Bisogna fare i complimenti a Luciano Spalletti per la qualificazione in Champions League, come gli aveva chiesto la società - ha detto lo Zio - Se però bisogna cambiare, all’Inter serve un uomo forte che faccia rendere al massimo la squadra ed esalti i propri giocatori. Lo dice la sua storia. Da questo punto di vista, Conte è il profilo adatto. Poi bisogna dare una percezione diversa, ottenere i risultati senza arrivare all’ultima giornata e soprattutto evitare problemi di spogliatoio, come è avvenuto quest’anno”.