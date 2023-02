Beppe Bergomi parla a Sky della sfida di domani tra Milan e Tottenham valida per gli ottavi di Champions League: "Era fondamentale vincere con il Torino per poter ripartire. Nel primo tempo non ha fatto bene, nel secondo ha fatto qualcosa in più. La difesa a 3 è un tentativo per poter ripartire. Nel calcio come si spegne la luce, si può anche riaccendere. L’avversario è complicato ma anche il Tottenham ha grandi problemi: Hojbjerg è assente per squalifica, Bentancur si è fatto male. Non sarà facile per Conte sostituirli. Il Milan ne deve approfittare".