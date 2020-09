Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, dice la sua a la Gazzetta dello Sport sui difensori della Serie A: "Scegliere chi sarà il miglior difensore del prossimo campionato è complicatissimo, diciamo che io mi aspetto la definitiva consacrazione di Bastoni e Romagnoli. Scelgo loro due perché sono entrambi mancini, e in Italia centrali mancini naturali ce ne sono pochi. Sono molto bravi nell’impostazione dal basso e hanno grande personalità. Sono il futuro della Nazionale e anche per questo devono sempre dimostrare qualcosa. Romagnoli può ancora fare un nuovo step di crescita nel modo di comandare la difesa, nell’essere l’uomo decisivo del reparto in un grande club come il Milan. La mia non è una critica, anzi. Ho una stima enorme per Alessandro e Alessio e proprio per questo mi auguro che a fine anno sia uno dei due a conquistare la palma di miglior difensore del campionato".