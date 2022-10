Presente negli studi di Sky Sport, l'ex bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi, ha parlato anche del problema portiere.



"L’Inter ha saputo soffrire, questo basta ed è sufficiente per descrivere la prestazione contro il Barcellona. Prima era impaziente, non aveva voglia di star lì a soffrire e di avere la tenacia per portare a casa il risultato. Questa è una rosa imperfetta: è 17esima per dribbling tentati, non poteva ripartire perché in avanti non aveva attaccanti veloci e mancava Lukaku. Devi saper soffrire e sopperire a questo attraverso la determinazione, aspettando che rientrino determinati giocatori. Non mi sono mai sbilanciato, ma è l’ora di dar fiducia a Onana. Handanovic l'ho sempre difeso e lo difederò sempre, è un leader all'interno dello spogliatoio ma c'è bisogno di una scossa".