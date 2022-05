Intervenuto dagli studi di Sky, l’ex capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, esprime la propria opinione in merito alle differenze di organico tra i nerazzurri e il Milan.



"Il Milan ha giocatori più europei, giocatori di gamba. L'Inter non può mai fare un gol con lancio del portiere per punta veloce, deve sempre arrivare col gioco fin dentro l'area