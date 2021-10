Presente negli studi di Sky Calcio Show, l’opinoinista Giuseppe Bergomi analizza così i temi principali di Inter-Juventus: "L’Inter ha fatto meglio della Juventus, non ricordo tiri in porta della formazione bianconera. Questa partita con Lukaku finisce 3-0, ne sono convinto. L’unico che accompagnava oggi era Barella e infatti a fine partita aveva i crampi. Centralmente le punte dell’Inter adesso lavorano in maniera diversa, adesso manca il giocatore che dà profondità. Io comunque vedevo un'Inter in controllo, se non arrivava quell'episodio io non vedevo una reale situazione di pericolo, anche se i nerazzurri si erano abbassati".