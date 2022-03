Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, parla a Sky prima della partita con la Salernitana: "Inter? Secondo me va bene la stanchezza ma in questo momento sembra una squadra bloccata che non rischia più la giocata e che non vuole impostare da dietro. Deve tornare a trovare quella consapevolezza e quel coraggio. E' vero che ora ogni avversario è complicato perché tutte corrono, sono organizzate. Quando prendi Nicola una sterzata te la dà subito, una partita complicata viste le ultime prestazioni dell'Inter".