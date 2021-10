Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ora opinionista in tv, dice la sua a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra i nerazzurri e la Juventus: "L’Inter è bella da vedere, attacca con qualità e idee, portando tanti uomini oltre la linea della palla. Finché sei in possesso va bene, ma quando perdi palla diventa complicato recuperare se non riesci subito a riconquistarla con la pressione alta".



SULLA JUVE - "Con lo Sheriff ci sono state diverse situazioni di pericolo: un rischio che non puoi correre contro avversari letali come Chiesa, Morata o Cuadrado. Sfida decisiva? Sì, per entrambe".