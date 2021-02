Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, esprime la propria opinione sulla squadra allenata da Antonio Conte.



“L'Inter è cambiata, ci sono state scelte diverse come Eriksen e Perisic. Ora l'Inter non attacca più solo con Hakimi, la squadra è matura. E voglio dire una cosa su Eriksen, è quasi più importante in fase difensiva, in avanti lo sappiamo. Lui si mette lì ed è quello che vuole Conte".