Così Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport della corsa scudetto in Serie A dopo i risultati del weekend: "​Abbiamo fatto i complimenti al Milan che ha perso, dobbiamo farli anche all'Inter. Non meritava di perdere, Audero migliore in campo. Oggi l'Inter ha fatto una buona partita. Dentro ci sono errori, è meno bella del Milan ma è solida, crea palle gol. Ha subito gol ingenui. ​Noi non vediamo la Juve lì davanti e diamo questa responsabilità molto forte all'Inter, che deve vincere per forza. Non è corretto, diamo troppa pressione. ​o non dico che la rosa dell'Inter non sia forte, dico che non c'è questa differenza con Juve, Napoli e Milan. Si dice sempre che se non vince il campionato, l'Inter ha fallito. Ma ci sono altre che hanno rose altrettanto forti e che possono vincere. ​o vedo che sulle altre si fa un discorso diverso. Se non vincono Napoli, Milan e Roma non succede nulla. Se non vince l'Inter... Non dimentichiamo che l'Inter ha Conte che è un valore aggiunto".