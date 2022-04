Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito al momento di forma della squadra nerazzurra.



Non è convinto della ripartenza dell'Inter?

"No, è tornata viva, ma non è ancora l’Inter di novembre e dicembre. Rispetto ad allora manca qualcosa, ad esempio Bastoni: non è al 100%, non ha la fluidità negli inserimenti. E poi non mi pare che abbia la stessa sicurezza che la faceva dominare: la sta recuperando, grazie alla presenza di Brozo, ma serve altra ancora".