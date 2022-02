Beppe Bergomi parla a Sky del momento in casa Inter: "Il calcio è strano fino a un certo punto. L’Inter è forte ma deve andare sempre a un certo ritmo per vincere le partite. È una squadra che fatica a chiudere la partite e le gare non le puoi sempre gestire. Con i cambi l’Inter deve giocare in un modo diverso e contro il Milan non ci è riuscita. Di contro i cambi del Milan hanno determinato qualcosa".