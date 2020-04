Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, esprime la propria opinione in merito al mercato dei nerazzurri.



"Messi?Sarebbe bello vederlo in Italia, all'Inter ancora di più. Ma mi sembra un'utopia: Messi è il Barcellona come Totti era la Roma. Cristiano Ronaldo, per esempio, non era il Real Madrid. Chi prenderei in nerazzurro? Subito Tonali e Locatelli”.