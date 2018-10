Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, di fenomeni se ne intende avendo giocato con Ronaldo nell'Inter che nel 1998 vinse la Coppa Uefa in finale contro la Lazio. Il confronto con il Ronaldo dei giorni nostri, Cristiano, viene naturale. Ecco cosa ne pensa l'ex nerazzurro: "Come impatto mediatico non c'è differenza tra CR7 e Ronaldo, 'Ronnie aveva una velocità impressionante nell'uno contro uno mentre Cristiano è un grandissimo professionista , vuole rimanere ad alti livelli e trascina gli altri, in campo è micidiale. Messi? E' nato per il calcio, Ronaldo ha dovuto lavorare di più e ciò gli fa onore. La Juve - continua Bergomi - ha acquisito maggiore consapevolezza con l'arrivo di Ronaldo, a Udine i bianconeri sono stati impressionanti e anche se arriveranno momenti difficili restano più forti.



DIFENSORI - "In chi mi rivedo? Dico Barzagli, un professionista serio che magari non segna molto ma è difensore vero. Poi potrei citare Skriniar, Ranocchia, Zanetti, Chiellini, esempi in campo e fuori.