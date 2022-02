Beppe Bergomi, in una intervista concessa al Corriere dello sport, parla dell’Inter: “Purtroppo i nerazzurri non saranno al massimo, questo è scontato, perché hanno dovuto fare i conti con un calendario assurdo. Mi chiedo: ma come si fa a costringere chi arriva agli ottavi di Champions a sfidare, da gennaio in poi, Atalanta, Milan, Lazio e Napoli in campionato, la Juventus in Supercoppa più la Roma in Coppa Italia? Così chiunque andrebbe in difficoltà a livello fisico.Non so però quante energie nervose abbia perché nell’ultimo mese ha speso tanto”.