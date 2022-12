Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito alla titolarità di Onana, che dopo qualche panchina iniziale ha saputo scalzare Samir Handanovic.



"Penso abbia il carattere giusto per farsi scivolare addosso la negatività. Il residuo di uno scontro così grosso non è da sottovalutare, ma Onana è un ragazzo positivo: ha cambiato l’Inter. Nonostante io abbia sempre difeso Handanovic, la sostituzione in porta andava fatta".