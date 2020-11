Intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha svelato il motivo per cui non torna in nerazzurro.



“Per me è finita, nel senso che mi sono messo il cuore in pace. L’ultimo ad averci provato è stato Sabatini. Gli ho detto anche delle incomprensioni del passato, che nascono sempre dalle telecronache. Alla fine, mi ha detto che non c’erano le possibilità e allora mi sono messo il cuore in pace. Chi ci ha provato ancora di più è stato il povero Giacinto Facchetti ma non c’è stato nulla da fare”.