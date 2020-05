Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, esprime la propria opinione in merito a un eventuale arrivo di Pogba in nerazzurro.



“Pogba è un ’93 e tornerebbe in Italia giusto in tempo per l’ultimo salto di qualità. E Conte da lui può tirare fuori il meglio come in passato. Per l’Inter sarebbe un grande colpo per provare a vincere nell’immediato, ma immagino sarà necessaria qualche rinuncia. Se invece si punta a costruire qualcosa sul lungo periodo, resto dell’idea che giocatori come Tonali o Locatelli sarebbero investimenti perfetti”.