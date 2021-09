Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, parla a La Tercera di Alexis Sanchez: "Onestamente, non è stato un buon inizio per il cileno. Ha avuto molti infortuni e questo lo ha limitato nel suo gioco, non è al cento per cento ma mantiene la qualità che lo ha portato in questo club. Titolare? Sicuramente giocherà tante partite, ma il duo composto da Edin Dzeko e Lautaro Martínez è il prescelto, lo ha dimostrato con i gol. Sánchez avrà molte opzioni per giocare dall'inizio in futuro, perché il calendario dell'Inter è molto serrato. Ma non credo che si affermerà come attaccante titolare".